Gündem PKKda çözülme devam ediyor Üst düzey teröristlerin ölümleri gizli tutuluyor
POLİTİKA

PKK'da çözülme devam ediyor: Üst düzey teröristlerin ölümleri gizli tutuluyor

PKK'da çözülme devam ediyor: Üst düzey teröristlerin ölümleri gizli tutuluyor

Başarılı operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, sözde Van sorumlusu Orhan Ürek ile sözde Botan saha sorumlusu Cumhur Karuma'nın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmesini örgüt üyelerinden gizledi. Yurt içinde ve yurt dışında ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın içine düştüğü çaresizlik örgüt içerisinde sorgulamaları da beraberinde getirdi. PKK'nın tamamen kapana kısıldığının farkında varan sınır dışındaki teröristler Türkiye'ye gelmek istemiyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, son dönemde yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerince yapılan etkili operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın içine düştüğü çaresizlik, örgütteki dağılma sürecini hızlandırdı. Etkisiz hale getirilen üst düzey örgüt mensuplarının yerini dolduramayan, örgüte eleman temin etmekte zorlanan PKK'nın sözde yöneticileri, kendi mensuplarının de hedefi haline gelmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Teröristler Türkiye'ye gelmeye korkuyor

Irak ve Suriye'den gönderilen örgüt mensuplarının Türk güvenlik güçlerinin aralıksız düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirileceğine artık kesin gözüyle bakılan terör örgütünde, teröristler Türkiye'ye gelmek istemiyor. Örgütün baskısıyla Türkiye'ye gönderilen teröristler, çevresindekilerle vedalaştıktan sonra bulundukları kamplardan ayrılıyor.

PKK'da çözülme son hız devam ediyor: Hakkari'de bir terörist kahraman Mehmetçiklere böyle teslim oldu
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PKK'da çözülme son hız devam ediyor: Hakkari'de bir terörist kahraman Mehmetçiklere böyle teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir PKK'lı teröristin Hakkâri Aktütün'de kahraman Mehmetçiklere teslim olduğu anların görüntüsünü yayınladı. PKK'lı teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi.


  • Dağılma sürecinde olan örgütteki üyelerinin moral bozukluğunu düzeltmeye çalışan ve teslim olan terörist sayısının daha da artmasından endişe duyan PKK'nın sözde yöneticileri, son dönemde sözde üst düzey sorumlularının operasyonlarda etkisiz hale getirildiği bilgisini kendi mensuplarından bile saklıyor.

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Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 5 terörist daha teslim oldu

Yeni görevlendirme yapılmadı

Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu ekim ayında Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki sözde Van eyalet sorumlusu Orhan Ürek ile turuncu kategorideki sözde Botan saha halkla ilişkiler sorumlusu Cumhur Karuman'ın ölümlerini açıklayamayan Kandil tarafından, bu kişilerin etkisiz hale getirildiğini gizlemek amacıyla yeni görevlendirme de yapılmadı.

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