PKK'da çözülme devam ediyor: Üst düzey teröristlerin ölümleri gizli tutuluyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, son dönemde yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerince yapılan etkili operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın içine düştüğü çaresizlik, örgütteki dağılma sürecini hızlandırdı. Etkisiz hale getirilen üst düzey örgüt mensuplarının yerini dolduramayan, örgüte eleman temin etmekte zorlanan PKK'nın sözde yöneticileri, kendi mensuplarının de hedefi haline gelmeye başladı.

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Teröristler Türkiye'ye gelmeye korkuyor

Irak ve Suriye'den gönderilen örgüt mensuplarının Türk güvenlik güçlerinin aralıksız düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirileceğine artık kesin gözüyle bakılan terör örgütünde, teröristler Türkiye'ye gelmek istemiyor. Örgütün baskısıyla Türkiye'ye gönderilen teröristler, çevresindekilerle vedalaştıktan sonra bulundukları kamplardan ayrılıyor.

OYNAT 00:00 PKK'da çözülme son hız devam ediyor: Hakkari'de bir terörist kahraman Mehmetçiklere böyle teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir PKK'lı teröristin Hakkâri Aktütün'de kahraman Mehmetçiklere teslim olduğu anların görüntüsünü yayınladı. PKK'lı teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





REKLAM

Dağılma sürecinde olan örgütteki üyelerinin moral bozukluğunu düzeltmeye çalışan ve teslim olan terörist sayısının daha da artmasından endişe duyan PKK'nın sözde yöneticileri, son dönemde sözde üst düzey sorumlularının operasyonlarda etkisiz hale getirildiği bilgisini kendi mensuplarından bile saklıyor.

GÜNDEM Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 5 terörist daha teslim oldu

Yeni görevlendirme yapılmadı

Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu ekim ayında Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki sözde Van eyalet sorumlusu Orhan Ürek ile turuncu kategorideki sözde Botan saha halkla ilişkiler sorumlusu Cumhur Karuman'ın ölümlerini açıklayamayan Kandil tarafından, bu kişilerin etkisiz hale getirildiğini gizlemek amacıyla yeni görevlendirme de yapılmadı.