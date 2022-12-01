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POLİTİKA

MSB duyurdu: Muharip ve destek uçaklarımız 'NEXUS ACE' görevini icra etti

Milli Savunma Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip ve destek uçakları tarafından, 'NEXUS ACE' görevi yapıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Muharip ve destek uçaklarımız NEXUS ACE görevini icra etti
'NEXUS ACE' görevi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip ve destek uçakları tarafından, 'NEXUS ACE' görevi yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Düzenli olarak yapılan 'NEXUS ACE' eğitimleri kapsamında, 29 Kasım 2022 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip ve destek uçaklarımız ile NATO'ya ait 'E-3A AWACS' tarafından 'NEXUS ACE' görevi icra edildi" denildi.

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