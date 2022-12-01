MSB duyurdu: Muharip ve destek uçaklarımız 'NEXUS ACE' görevini icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip ve destek uçakları tarafından, 'NEXUS ACE' görevi yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Düzenli olarak yapılan 'NEXUS ACE' eğitimleri kapsamında, 29 Kasım 2022 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip ve destek uçaklarımız ile NATO'ya ait 'E-3A AWACS' tarafından 'NEXUS ACE' görevi icra edildi" denildi.

Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, 29 Kasım 2022 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçaklarımız ile NATO’ya ait E-3A AWACS tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi.#MSB pic.twitter.com/0mPKZ96xjx REKLAM December 1, 2022