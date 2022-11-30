Gündem MSB duyurdu İki terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu: İki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: İki terörist etkisiz hale getirildi
Foto/Arşiv

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB Zap'ta PKK'ya operasyon anlarını paylaştı
OYNAT 01:48
MSB Zap'ta PKK'ya operasyon anlarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine girdiği anların nefes kesen görüntülerini paylaştı.

Her dağın zirvesi Mehmetçik: Komandolar terör inlerine böyle giriyor
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından, Irakın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonuna ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.
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Görüntüyle birlikte yapılan açıklamada, Kahraman komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zapta, PKKlı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor. Korkusuzca ve fedakarca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun ifadeleri kullanıldı.
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Her dağın zirvesi Mehmetçik: Komandolar terör inlerine böyle giriyor
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların sürdüğü Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine giren komandoların görüntülerini paylaştı.

Mersin'de PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı
OYNAT 00:33
Mersin'de PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı
Mersin'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen iki kişi operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 25 Kasım'da gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen materyal ve ifadeler doğrultusunda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen N.E. ve O.A.'nın kente geldiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, gece yarısı operasyon için harekete geçti. Özel hareket polisi ve dron desteğiyle, merkez Akdeniz ilçesinde adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, N.E. ve O.A. gözaltına alındı. Yakalanan iki şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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