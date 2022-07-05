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ANKARA

MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonunda dokuz terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonunda dokuz terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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