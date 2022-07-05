MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonunda dokuz terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/PC76aCYiQ1
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!