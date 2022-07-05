MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonunda dokuz terörist etkisiz hale getirildi

"Türk petrol kralı" olarak nitelendirilen Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, Çanakkale'de konuştu

OPET'in Türkiye genelindeki 1823, Çanakkale'deki 13'üncü istasyonu Yeni Truva Petrol, Çardak'ta açıldı. Önemli ifadeler kullanan Öztürk, '15 sene önce konuşulduğu zaman biz Avrupa'nın en pahalı benzinini satıyorduk. Bugün ise Avrupa'nın en ucuz benzinini satıyoruz' dedi.