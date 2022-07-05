Sarallar operasyonuyla ilgili ünlü isimler emniyete çağırıldı: İfade verecekler

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütü ve bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 119 şüpheli için ikinci kez uzatma talep edilirken, soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimlerin de emniyete çağırıldığı öğrenildi.



Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu öğrenildi.

GÜNDEM ‘Sarallar’a operasyon: Çete lideri İlyas Saral dahil 117 şüpheli gözaltında

BİN POLİS KATILDI

Çete üyesi kişilerin kimlikleri ve adreslerinin de deşifre edilmesiyle önceki gün İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de özel harekât polislerinin desteğinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık bin polisin katıldığı operasyonda, çete elebaşılarından İlyas Saral basılan adreslerde bulunamadı. Erdal Acar’ın da arasında bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı. İlyas Saral’ı yakalama çalışmaları sürüyor.

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PARALAR EVİNDEN ÇIKTI

‘Nitelikli yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet’ suçlamasıyla gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, 1000 adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar, 413 bin Euro ele geçti.

Ele geçen paraların büyük kısmının Erdal Acar’ın gözaltına alındığı Beykoz’daki evinde bulunduğu belirtildi.

Erdal Acar





İşinsanı İsmet Acar’ın oğlu olan Erdal Acar, aile şirketi olan Acarlar Şirketler Topluluğu’nda Yönetim Kurulu üyesiydi. Süleyman Seba döneminde de Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde bir dönem yöneticilik yapan Erdal Acar, iş hayatından çok, uzun yıllar Magazin sayfalarında konuşulan bir isim oldu.

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OYNAT 01:55 Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen çeteye 13 ilde iş zamanlı baskın: 117 kişi gözaltnda İstanbul'da liderliğini kamuoyunda Alaattin Saral olarak bilinen İlyas Saral ile Ertan Acar'ın yaptığı Sarallar grubuna operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi.



İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda Erdal Acar'la birlikte çete üyesi 117 kişi gözaltına alındı. İlyas Saral'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. BiP'te paylaş

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