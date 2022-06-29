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‘Sarallar’a operasyon: Çete lideri İlyas Saral dahil 117 şüpheli gözaltında

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda silah ve para ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
‘Sarallar’a operasyon: Çete lideri İlyas Saral dahil 117 şüpheli gözaltında
Sarallar suç örgütüne İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen çeteye operasyon yaptı.

DHA

Söz konusu suç örgütünün, çok sayıda nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 SKM suçlarına karıştıklarını belirleyen polis, dün İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de daha önce belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

DHA

İş adamı Erdal Acar ile örgütün lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Zanlıların ev ve işyerleri ile otomobillerinde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, kalem şeklinde 1 suikast silahı, 1 susturucu, bu silahlara ait bin mermi, balistik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ile 900 bin dolar ve 413 bin Euro para ele geçirildi.

DHA

Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan geniş çaplı tahkikatın devam ettiği belirtildi.

DHA

Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen çeteye 13 ilde iş zamanlı baskın: 117 kişi gözaltnda
OYNAT 01:55
Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen çeteye 13 ilde iş zamanlı baskın: 117 kişi gözaltnda
İstanbul'da liderliğini kamuoyunda Alaattin Saral olarak bilinen İlyas Saral ile Ertan Acar'ın yaptığı Sarallar grubuna operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda Erdal Acar'la birlikte çete üyesi 117 kişi gözaltına alındı. İlyas Saral'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


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