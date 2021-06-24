MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/uJhJgm5I1p REKLAM June 24, 2021

GÜNDEM Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

GÜNDEM Taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi