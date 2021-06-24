Gündem MSB duyurdu Taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü
POLİTİKA

MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

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Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB açıkladı: Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
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