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Dünya MSB açıkladı Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB açıkladı: Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
MSB açıkladı: Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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