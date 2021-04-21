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Gündem Taciz ateşi açan 4 PKK/YPGli terörist öldürüldü
POLİTİKA

Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin daha komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
(Arşiv)

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere geçit vermiyor. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha komandoların anında müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, yayımladığı açıklamada, "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" dedi.

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