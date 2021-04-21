Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere geçit vermiyor. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha komandoların anında müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, yayımladığı açıklamada, "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" dedi.
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/maNuA76JUM
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/maNuA76JUM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2021