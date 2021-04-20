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Dünya İsveçten terör örgütü YPG/PKKya destek Yardıma hazırız
AVRUPA

İsveç'ten terör örgütü YPG/PKK'ya destek: Yardıma hazırız

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşme gerçekleştirdi. İsveçli Bakan, görüşmede teröristbaşına "İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız" dedi.

Haber Merkezi AA
İsveçten terör örgütü YPG/PKKya destek: Yardıma hazırız
Toplantının görüntüleri, örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yayınlandı.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ABD yönetiminin, siyasi meşruiyet kazandırmak için 'general' sıfatı verdiği 'Mazlum Kobani', 'Şahin Cilo' ve 'Ferhad Abdi Şahin' gibi kod adlarıyla anılan teröristbaşı Mustafa Abdi bin Halil ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"Uzun süreliği iş birliği yapmaya hazırız"

Video konferansla yapılan görüşmenin görüntüleri, örgüte yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yayınlandı. Videodaki konuşmalara göre, İsveçli Bakan Hultqvist, görüşmede terör örgütüne desteği şu ifadelerle verdi:

  • İsveç olarak, (YPG/PKK'ya) sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız. Gözaltı merkezleri ve tutuklular için bir çözüm bulmalıyız. Şahsen ben yeni ve gelişmiş gözaltı merkezleri inşa etmek ve eski merkezlerdeki koşulları iyileştirmek konuları üzerinde çalışıyorum. Bu konuyu hükümetim ve müttefiklerimle görüşeceğim.

İsveçli Bakan: Temsilci göndermek için hükümetle görüşeceğim

Hultqvist, YPG/PKK'ya bağlı sözde özerk yönetimi desteklemek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerine temsilci göndermesi için hükümetiyle görüşme yapacağını belirterek "Yardım için bir mekanizma belirlemek için meslektaşlarımı ve hükümetimi görüşmelerimiz hakkında bilgilendireceğim" dedi.

Peter Hultqvist
Peter Hultqvist

İsveç Haseke'de "irtibat ofisi" açacak

YPG/PKK'ya destek veren ülkeler arasında yer alan İsveç, Suriye'nin doğusunda örgüt işgalindeki bölgelere belli aralıklarla resmi heyetler göndererek terörist elebaşlarıyla görüşüyor.

İsveç, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikkiye ilçesinde irtibat ofisi hazırladı. İsveç hükümeti ile örgüt arasındaki koordinasyonun sağlanması görevini üstlenmesi beklenen ofisin, ileriki günlerde açılması bekleniyor.

İsveç'ten terör örgütüne maddi destek

YPG/PKK'nın sözde özerk yönetimlerine maddi destek sağlayan İsveç, yardım kuruluşları yoluyla da bölgedeki altyapı çalışmalarına destek oluyor.

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