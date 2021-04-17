Türk SİHA'ları PKK elebaşı Öcalan'ın yaşadığı evi yerle bir etti Türkiye'ye ait Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) dün, terör örgütü PKK'nın Suriye'de tespit edilen mevzilerini vurdu. Ateş altına alınan hedefler arasında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaşadığı bir evin de yer aldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi 17 Nisan 2021, 23:49 Son Güncelleme: 18 Nisan 2021, 15:25 Yeni Şafak