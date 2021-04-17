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Dünya Türk SİHAları PKK elebaşı Öcalanın yaşadığı evi yerle bir etti
ORTADOĞU

Türk SİHA'ları PKK elebaşı Öcalan'ın yaşadığı evi yerle bir etti

Türkiye'ye ait Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) dün, terör örgütü PKK'nın Suriye'de tespit edilen mevzilerini vurdu. Ateş altına alınan hedefler arasında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaşadığı bir evin de yer aldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk SİHAları PKK elebaşı Öcalanın yaşadığı evi yerle bir etti
Suriye'de terörist Öcalan'ın evi SİHA'lar tarafından vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar sürüyor.

Türk SİHA'ları dün, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ait mevzileri vurdu.

Vurulan yerler arasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaşadığı evin de yer aldığı ortaya çıktı.

Terör destekçileri operasyonu kınadı

Diriliş Postası'nda yer alan habere göre, Öcalan'ın evinin vurulmasından rahatsız olan PKK'nın sözde yetkilileri, örgüte yakın basın kuruluşlarıyla algı operasyonuna başladı.

Söz konusu evin müze olduğunu öne süren terör destekçileri, bir araya gelerek Türkiye'yi ve operasyonu kınadı.

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