Gündem MSB duyurdu Üç PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu: Üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Üç PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Yunanistan teröristleri beslemeye devam ediyor: Sözde mülteci kampı Lavrion terör örgütlerinin karargahı olarak kullanılıyor
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Yunanistan teröristleri beslemeye devam ediyor: Sözde mülteci kampı Lavrion terör örgütlerinin karargahı olarak kullanılıyor

Sınır kapılarında kaçakçılığa geçit yok: 15 milyon 305 bin 232 TL gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
GÜNDEM
Sınır kapılarında kaçakçılığa geçit yok: 15 milyon 305 bin 232 TL gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Türk zırhlısından güçlenen silahıyla İngiltere'de gövde gösterisi
OYNAT 01:03
Türk zırhlısından güçlenen silahıyla İngiltere'de gövde gösterisi
Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, 4 kıtada görev yapan Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracıyla Avrupa pazarındaki iddiasını İngiltere'ye taşıdı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Macaristan'da imzaladığı sözleşmeyle ilk kez Avrupa pazarına adım atan Nurol Makina, bölge ülkelerindeki etkinliğini artırmaya yönelik girişimlerde bulunuyor. Romanya ve Slovakya'nın da aralarında olduğu ülkelerde çeşitli etkinliklere katılan şirket, Polonya'da düzenlenen MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda da bu yıl ilk kez araçlarını tanıttı. İngiltere'deki DSEI, Fransa'daki Eurosatory gibi dünyanın önemli savunma sanayisi fuarlarına katılarak Avrupa'da göreve hazır olduğu mesajını veren Nurol Makina, İngiltere'de yeni bir adım attı. Dünyanın önde gelen kara aracı ve ekipman üreticilerinin iştirakiyle İngiltere'de düzenlenen DVD2022 Fuarı'na araç kategorisinde Türkiye'den ilk kez Ejder Yalçın 4x4 katıldı. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Millbrook'taki test merkezinde gerçekleştirilen fuar, dünyanın farklı noktalarından gelen profesyonelleri, askeri personeli ve karar vericileri bir araya getirdi. Fuarda, 24 ülkeden 210'dan fazla şirket yer aldı.


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