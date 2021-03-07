MSB: İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van'da görev yapan Hudut Kartallarımız tarafından, İran'dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi" ifadesine yer verildi.
Van’da görev yapan Hudut Kartallarımız tarafından, İran’dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK’lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kQank1BgV4
Van’da görev yapan Hudut Kartallarımız tarafından, İran’dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK’lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kQank1BgV4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2021