MSB: İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı

Spor

Ferguson, geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşadıklarını anlattı: Hafızamı kaybetmekten korktum

İngiliz ekibi Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, 2018'in mayıs ayında geçirdiği beyin kanaması sonrasında hafızasını ve sesini kaybetmekten korktuğunu belirtti. Ferguson, "Sesimi kaybettim, ağzımdan tek bir kelime bile çıkaramadım. Doktorlar yanıma geldiğinde çaresiz hissettiğim için ağlıyordum. Hastane penceresinden dışarı bakarak 'Acaba kaç güneşli gün daha göreceğim' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.