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POLİTİKA

MSB: İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı teröristin yakalanarak Jandarma Karakoluna teslim edildiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Foto: MSB.
Foto: MSB.

Milli Savunma Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van'da görev yapan Hudut Kartallarımız tarafından, İran'dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi" ifadesine yer verildi.

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