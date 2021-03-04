Gündem MSB Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor
ANTALYA

MSB: 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlatılan 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
MSB: 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor.
MSB: 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlatılan 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

"ÇELİKTEN KALEDİR DONANMAMIZ"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.


Paylaşımda ayrıca, 'Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere' notuyla tatbikattan fotoğraflar yer aldı.

MSB teröristle mücadele harekatından fotoğraf paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 'Ardahan'da bulunan 25'inci Hudut Tugay Komutanlığınca, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen icra edilen teröristle mücadele harekâtından kareler' notuyla fotoğraflar paylaşıldı.
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Paylaşımda, askerlerin zorlu kış şartlarında görev yaptığı fotoğraflara yer verildi.
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MSB teröristle mücadele harekatından fotoğraf paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Ardahan'da zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen icra edilen teröristle mücadele harekâtından fotoğraf paylaştı.


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