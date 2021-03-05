Gündem MSB duyurdu 5 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: İki terörist etkisiz hâle getirildi
DÜNYA
MSB duyurdu: İki terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
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MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi.


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