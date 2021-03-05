MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/VDPwA0kpcb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2021

DÜNYA MSB duyurdu: İki terörist etkisiz hâle getirildi