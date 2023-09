MSB: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Türkiye Futsal Millî Takımımızı kutluyor, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran kahraman evlatlarımıza her daim başarılar diliyoruz.