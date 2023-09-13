MSB: Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 9'u örgüt mensubu 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı
Yasa dışı yollarla Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, yakalananlardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunu tespit etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.
#MSB
#Yunanistan
#terör
#PKK
#FETÖ
1 saat önce