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MSB: Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 9'u örgüt mensubu 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 8'i FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

17:50 . 13/09/2023 Çarşamba
DHA
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Yasa dışı yollarla Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı.


Milli Savunma Bakanlığı, yakalananlardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunu tespit etti.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.




Bakan Yerlikaya: Ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapacağız
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı GAMER'de `Ankara90` medya buluşmaları kapsamında Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yerlikaya, ''Son 90 günde 37'si bombalı olmak üzere 44 eylem engellendi. Uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Uyuşturucu tacirlerinin tepesine kesintisiz çökeceğiz. Ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapacağız'' ifadelerini kullandı. Düzensiz göçmenlerle ilgili verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyonlarla son 90 günde 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandığını ve 32 bin 563'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı. Kaçak göçle mücadelede yeni başlatılan uygulamayı anlatan Yerlikaya, İstanbul'un pilot il olarak seçildiğini belirtti.


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