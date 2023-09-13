MSB: Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 9'u örgüt mensubu 16 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı GAMER'de `Ankara90` medya buluşmaları kapsamında Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yerlikaya, ''Son 90 günde 37'si bombalı olmak üzere 44 eylem engellendi. Uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Uyuşturucu tacirlerinin tepesine kesintisiz çökeceğiz. Ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapacağız'' ifadelerini kullandı. Düzensiz göçmenlerle ilgili verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyonlarla son 90 günde 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandığını ve 32 bin 563'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı. Kaçak göçle mücadelede yeni başlatılan uygulamayı anlatan Yerlikaya, İstanbul'un pilot il olarak seçildiğini belirtti.