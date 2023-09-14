Azerbaycan: Bölgede barışın temel şartı Ermenistan’ın toprak bütünlüğümüze yönelik iddialarından vazgeçmesi

Savaş ve askeri operasyonlar sırasında uluslararası insani hukuk ihlallerini gerektiği gibi araştıran ve bu tür durumlarda şüpheli bilinen kişiler hakkında soruşturmalar yürüten Azerbaycan’ın aksine Ermenistan’ın "Hocalı Soykırımı" da dahil Azerbaycanlılara karşı işlediği insanlık suçlarından gururla bahsettiğinin herkesçe bilindiğini vurgulayan Hacızade, “Karabağ bölgesine ilişkin açıklamalarında Azerbaycan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sorgulayan Ermenistan’ın bölgede güç yığdığını örtbas etmesi ve her an yapabileceği provokasyon girişimlerinden dikkatleri uzaklaştırma çabaları ciddi tehdit kaynağıdır. Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının temel şartı, Ermenistan’ın sözlü ve fiili olarak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik iddialarından vazgeçmesi, tüm Ermeni Silahlı Kuvvetlerini topraklarımızdan çekmesi, intikamcı politika ve eylemlere son vermesidir” ifadelerine yer verdi.