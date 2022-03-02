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MSB: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan iki kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi aralıksız sürüyor. Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan iki DEAŞ mensubu, hudut kartalları tarafından yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan iki kişi yakalandı
Hudut kartalları, DEAŞ mensubu iki teröristi sınırı yasa dışı yollarla geçerken yakaladı.

Milli Savuma Bakanlığı, hudut kartallarının, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki kişinin yakalandığını aktardı.

Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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