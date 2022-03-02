MSB: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan iki kişi yakalandı

Ümraniye'de gençler yediler içtiler iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar

Ümraniye'de tantuni satan iş yerine gelen bir grup genç, yedikleri tantunilerin ücretini ödemeden kaçtı. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.