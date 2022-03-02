MSB: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan iki kişi yakalandı

Milli Savuma Bakanlığı, hudut kartallarının, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki kişinin yakalandığını aktardı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savuma Bakanlığı, hudut kartallarının, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki kişinin yakalandığını aktardı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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