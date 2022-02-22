Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan altı kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan altı kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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