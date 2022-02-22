Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı

Kağıthane'de pompalı dehşet kamerada: “Benimle ilgilenmediler” deyip müzikhole ateş açtı

Kağıthane'de gittiği bir müzikholde kendisiyle ilgilenilmediğini ve fazla hesap getirildiğini öne süren “Mami” lakaplı bir şahıs, ayrıldığı mekana pompalı tüfekle geri dönüp dehşet saçtı. Alkolün de etkisiyle mekana defalarca ateş açan saldırgan, rahat tavırlarla aracına binerek kaçtı. Korku dolu o anlar kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan suç makinesi saldırgan, adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakıldı.