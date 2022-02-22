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ANKARA

Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı

MSB: Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan altı kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerince sınırda altı terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan altı kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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