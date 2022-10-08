MSB: Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, son bir haftada ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 12’sinin FETÖ, 4’ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' denildi.

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.



Hudut Kartallarımız, son bir haftada ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 12’sinin FETÖ, 4’ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/bS6RQQP64m — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2022

GÜNDEM MSB duyurdu: İki terörist daha etkisiz halde

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