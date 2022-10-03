MSB duyurdu: İki terörist daha etkisiz halde

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!#MSB pic.twitter.com/nv9XtoAEEI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2022

OYNAT 00:59 Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesinde 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesinde ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi Mili Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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