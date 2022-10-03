MSB duyurdu: İki terörist daha etkisiz halde

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!#MSB pic.twitter.com/nv9XtoAEEI
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.