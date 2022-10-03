Gündem MSB duyurdu İki terörist daha etkisiz halde
ANKARA

MSB duyurdu: İki terörist daha etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen iki PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: İki terörist daha etkisiz halde
Arşiv.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesinde 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:59
Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesinde 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesinde ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi Mili Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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