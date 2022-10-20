Gündem MSB Yunanistandan Türkiyeye sızmaya çalışan dört terörist yakalandı
ANKARA

MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan dört terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan’dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, diğer 2’sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Yunanistandan Türkiyeye sızmaya çalışan dört terörist yakalandı
Foto/arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan’dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, diğer 2’sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığına 6 Bayraktar TB2 İHA teslim edildi
OYNAT 00:35
Sahil Güvenlik Komutanlığına 6 Bayraktar TB2 İHA teslim edildi
Güvenlik güçleri, milli sistemlerle donatılmaya devam ediliyor. 6 adet Bayraktar TB2 İHA, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk kez Bayraktar TB2 İHA teslim edilmiş oldu.

DEAŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu
FOTOĞRAF 13
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Sekiz mermer rölyeften oluşan 2 bin 700 yıllık eser, DAEŞ militanlarının 2016 yılında yıktığı antik Mashki Kapısı'nı yeniden inşa etmek için çalışan ABD-Iraklı bir kazı ekibi tarafından Musul'da bulundu.

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Diğer taraftan Irak, Babil de dahil olmak üzere dünyanın en eski şehirlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Ancak yıllarca süren kargaşa, Irak’taki birçok arkeolojik alanın DAEŞ militanları ve askeri operasyonlar nedeniyle tahrip olmasına neden oldu.

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TARİHİ ASUR KRALI SANHERİB'E DAYANIYOR
Irak Devlet Eski Eserler ve Miras Kurulu, yeni keşfedilen kaya oymalarının tarihinin Nineveh antik kentini MÖ 705'ten 681'e kadar yöneten Asur Kralı Sanherib'e dayandığını açıkladı. Güçlü bir kral olarak tanınan Sanherib, Babil'e karşı da dahil olmak üzere kazandığı askeri başarılar ve Nineveh'i genişletmesi ile ünlendi.
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Irak arkeoloji ekibinin başkanı Fadel Muhammed Khodr ise oymaların bir zamanlar Sanherib’İn sarayını süslediğini ve daha sonra Mashki Kapısı'na taşındığını açıkladı.

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2016'DA DEAŞ MİLİTANLARI TARAFINDAN BULDOZERLER YIKILDI
Mashki Kapısı, Nineveh'teki en büyük kapılardan biriydi ve şehrin büyüklüğü ile gücünün bir simgesiydi. Kapı 1970'lerde yeniden inşa edildi, ancak 2016'da DEAŞ militanları tarafından bir buldozerle yıkıldı.
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Militan grup, Irak'ta İslam öncesi döneme ait birçok antik yeri yağmalayıp yıktı ve onları \"putperestliğin\" sembolleri olarak tanımladı. Khodr, kapının yeraltındaki bölümlerinin 2 bin 700 yıllık oymalar da dahil olmak üzere büyük ölçüde korunduğunu, ancak yerin üstünde olan her şeyin çoğunun yok edildiğini sözlerine ekledi.

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Öte yandan, Irak'taki Musul Üniversitesi'nden ve ABD’deki Pennsylvania Üniversitesi'nden uzmanlardan oluşan kazı ekibi, Mashki Kapısı alanını DAEŞ'in buldozerle yıkmadan önceki haline döndürmek için çalışıyor.

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Fakat, Irak'taki arkeolojik alanlara zarar verenler sadece DEAŞ militanları, vandallar ve kaçakçılar değil. ABD birlikleri ve müttefikleri, 2003'te ABD Irak'ı işgal ettikten sonra bölge bir ordu kampı olarak kullanıldığında Babil'in kalıntılarına zarar verdi.

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ABD BİRLİKLERİ DE ZARAR VERDİ
Birleşmiş Milletler’in kültür ajansı UNESCO 2009 tarihli bir raporda, ABD birliklerinin \"kazma, kesme, kazıma ve tesviye\" yoluyla şehre büyük zarar verdiğini tespit etti.
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DEAŞ'in yıktığı Maskhi Kapısı'nın altında 2 bin 700 yıllık kaya oymaları bulundu
Kuzey Irak'ta 2016 yılında DEAŞ militanlarının yıktığı tarihi Mashki Kapısı'nı onarmak için çalışan arkeologlar, insanlık tarihinin en eski sanat eserlerinden birini ortaya çıkardı. Yaklaşık 2 bin 700 yıl önce yapılan kaya oymaları savaş sahnelerini, üzüm asmalarını ve palmiye ağaçlarını tasvir ediyor.
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22 yıldır trafiğe çıkarmıyor.

​Otomobil sahiplerini sevindirecek haber.

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