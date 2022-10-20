MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan dört terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan’dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, diğer 2’sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.



Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, diğer 2'sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB pic.twitter.com/8fYsdSle90 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2022

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OYNAT 00:35 Sahil Güvenlik Komutanlığına 6 Bayraktar TB2 İHA teslim edildi Güvenlik güçleri, milli sistemlerle donatılmaya devam ediliyor. 6 adet Bayraktar TB2 İHA, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk kez Bayraktar TB2 İHA teslim edilmiş oldu. BiP'te paylaş

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