Avcılar’da feci kaza: E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı

Avcılar’da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı.
Ayrıntılar geliyor...
Avcılar’da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı.
Ayrıntılar geliyor...
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