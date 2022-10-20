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İSTANBUL

Avcılar’da feci kaza: E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı

Avcılar’da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı.

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Haber Merkezi İHA
Avcılar’da feci kaza: E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı
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Avcılar’da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı.

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