TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu Net Bakış programının bu haftaki konukları; Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci, Gazeteci-Yazar Nedim Şener ve

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer oldu.

Gündeme ilişkin son gelişmelerin konuşulduğu programda muhalefetin hedefinde olan TÜGVA konusuna da değinildi.

"GENÇLERİN TAMAMINI 'LİYAKATSİZ' OLARAK NİTELEMEK İÇLER ACISI BİR DURUMDUR"

"28 Şubat'ın İmam Hatiplere yaptığı düşmanlığın aynısı şu anda CHP tarafından TÜGVA'ya TÜRGEV'e ve Ensaf Vakfı'na yapılmaktadır." diyen Mücahit Birinci, "Dolayısıyla burada bir çarpık bakış açısı var. TÜGVA'daki gençlerin tamamını liyakatsiz olarak nitelemek içler acısı bir durumdur. " ifadelerini kullandı.

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OYNAT 02:28 Mücahit Birinci: 28 Şubat'ın İmam Hatiplere yaptığı düşmanlığın aynısını şu anda CHP TÜGVA'ya yapıyor AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci, TVNET canlı yayınında muhalefetin hedefinde olan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 28 Şubat'ın İmam Hatiplere yaptığı düşmanlığın aynısı şu anda CHP'nin yaptığını belirten Birinci, 'TÜGVA'daki gençlerin tamamını liyakatsiz olarak nitelemek içler acısı bir durumdur.' dedi.





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"14 BİN KİŞİYİ İBB'DE İŞTEN ÇIKARILDI"

Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim insanlarımız milli manevi duruşa sahip çıkan insanlar neden liyakatsiz olacaklar? Neden böyle bir peşin yargı ile biz buna boyun eğmek durumundayız biz? Neden onlar 'liyakatsiz' yapıştırmasını yapıştırdığında biz savunmaya geçeceğiz? Hayır efendim. Bu vatandaşlarımızın hiçbir şekilde liyakatsiz olduğu kanaatinde değilim. Öyle bir şeyi kabul etmiyorum. Eğer liyakatsizlik meselesini bunlar değerlendirecekse bakın 14 bin kişi İBB'den işten çıkarıldı. Tamamen partizanca. Namus sözü vermelerine rağmen bunu yaptılar. Burada nerede liyakatten bahsedeceğiz?"

GÜNDEM TÜGVA üyeleri tehdit ediliyor