​TÜGVA üyeleri tehdit ediliyor

CHP’lilerin Adalar’daki temsilciğini gasp ettiği, Kılıçdaroğlu’nun da sürekli tehdit ettiği Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul başta olmak üzere bir çok kentte cami önünde yaptığı açıklamalarla yalan ve iftiralara cevap verdi. Taksim Camisi’nde kıldıkları sabah namazı sonrası vakıf hakkındaki iddialarla ilgili grup adına açıklama yapan TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, CHP Adalar ilçe örgütü ve zabıtaların tahliye kararı yokken TÜGVA Adalar Gençlik Merkezi’ni işgal ettiğini söyledi.

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CHP’LİLER DARP ETTİ

TÜGVA üyesi gençlerin CHP’liler tarafından darp edildiğini söyleyen Şanlan, ortaya saçılan sahte belgeler sonrası üyelere tehdit telefonlarının geldiğini kaydetti. Amaçları gençleri provoke etmek olan CHP’lilerin oyununa gelmediklerini ve haklarını vakur bir şekilde hukuk içerisinde aradıklarını dile getiren Şanlan, çapulculuğa asla izin vermediklerini kaydetti.

İLÇE BİNAMIZI ALDIK

TÜGVA kamu yararına vakıf statüsünde olduğunu dile getiren Şanlan, “Tahliye kararı varsa gösterir misiniz diyen gençlerimiz CHP’lilerce darp edildi yaralandı. Yetmedi TÜGVA’ya ait olan eşyalarımız tutanak bile tutulmadan gasp edildi. Tüm bu hukuksuzluklara karşı vakur ve sağduyulu bir şekilde direndik, hukuk içinde hakkımızı ararken gaspa, çapulculuğa asla izin vermedik, ‘yalanlar değil hakikat kazanacak’ dedik. Allah’ın yardımı, gençlerin kararlılığı sayesinde kazandık, ilçe binamızı geri aldık” dedi.

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81 İLDEKİ ÜYELERİMİZE TELEFONLAR GELİYOR

81 ildeki TÜGVA üyelerinin telefonla rahatsız edildiğini dile getiren Şanlan şunları söyledi: “Ortaya saçılan bu sahte belgelerden sonra kendilerine gazeteci diyen ama hiçbir şekilde kim olduğu, ne olduğu belli olmayan kişiler 81 ildeki ulaştıkları kadın ve erkek öğrencilerimizi, TÜGVA gönüllülerini telefonla arayıp rahatsız etmeye başladı. TÜGVA kamu yararına vakıf statüsündedir ve tüm bilgilerimize web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Amaçları TÜGVA’lı gençleri provoke etmek olan bu provokatör sürüsünün kurdukları oyuna gelmedik ve asla da gelmeyeceğiz, oyunlarını hukuk içinde bozduk bozmaya devam edeceğiz.”

Emrullah Şanlan

Kılıçdaroğlu’na misliyle iade ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tehdit ve şantajlarına kayıtsız kalmayan TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, “Bizim vakıflarımıza ‘kamu kaynaklarından para verdiler’ iftirası atanların kendi yönettikleri belediyeler tarafından resmi evraklarla yalanlandığını görüyoruz. Bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz on binlerce kişiyi görüyoruz, devlet içine sızmış FETÖ’cülere nasıl sahip çıktıklarını görüyoruz” dedi. Şanlan gençlere ‘lağım’ diyen Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle cevap verdi: “CHP Genel Başkanı, gözleri pırıl pırıl parlayan Türkiye’nin geleceği olan gençlerimize ‘lağım’ diyerek küfür etti, bu küfrünü kendisine misliyle iade ediyoruz.”