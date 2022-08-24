Gündem Müftülük temizlik personeline teşekkür etti
ZONGULDAK

Müftülük temizlik personeline teşekkür etti

Zonguldak Müftülüğü, maaşından arttırdığı paralarla öğrencilere burs veren temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz’a hediyeler takdim ederek, yapmış olduğu iyilik hareketi için teşekkür etti.

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Haber Merkezi İHA
Müftülük temizlik personeline teşekkür etti
Yardımsever işçiye teşekkür edildi

Zonguldak Müftülüğü, maaşından arttırdığı paralarla öğrencilere burs veren temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz’a hediyeler takdim ederek, yapmış olduğu iyilik hareketi için teşekkür etti.
Zonguldak Belediyesinde 13 yıldır temizlik işlerinde görev yapan Abdurrahman Yılmaz, maaşından arttırdığı paralarla 4 öğrenciye burs veriyordu. Cadde de burs verdiği öğrencilerle tanınan Yılmaz’a bir teşekkür geldi.
Zonguldak Müftülüğü, belediye işçisi Abdurrahman Yılmaz’a yapmış olduğu iyilik hareketi nedeniyle Müftülüğe davet etti. Zonguldak Müftü Vekili Tahir Elçin, temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz’a yapmış olduğu anlamlı hareket için teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim etti. Temizlik personeli Yılmaz, hediyeler için Müftü Vekili Elçin’e teşekkür ederek, ömrü yettiğince öğrencilere destek vermeye devam edeceğini söyledi.
Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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