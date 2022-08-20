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ZONGULDAK

Temizlik işçisinden örnek hareket: Dört öğrenciye burs veriyor

Zonguldak’ta 13 yıldır temizlik işçisi olarak görev yapan Abdurrahman Yılmaz, ‘kefenin cebi yok’ diyerek, kazandığı maaşıyla 4 öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Yılmaz yaptığı bu hareketle birlikte çevresinin takdirini kazandı.

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Haber Merkezi İHA
Temizlik işçisinden örnek hareket: Dört öğrenciye burs veriyor
Yardımsever işçi Abdurrahman Yılmaz

Zonguldak’ta 13 yıldır temizlik işçisi olarak görev yapan Abdurrahman Yılmaz, ‘kefenin cebi yok’ diyerek, kazandığı maaşıyla 4 öğrenciye burs imkanı sağlıyor.
Zonguldak’ta 13 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan 56 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, örnek bir davranışa imza atıyor. Abdurrahman Yılmaz, maaşından arttırdığı paralarla 4 öğrenciye burs verme imkanı sağlıyor.
Caddede burs verdiği öğrencilerle tanınan temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz, işini iyi yapmasının yanı sıra yapmış olduğu bu iyilik hareketiyle de herkesin takdirini kazandı. Temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz, “Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesi’nde temizlik yapıyorum. Asgari ücrete gelen zamlardan sonra burs verdiğimiz öğrenci sayısını 4’e çıkardık. Allah şükürler olsun iki öğrencimizden bir tanesini mezun ettik. Bir tanesi Bursa Uludağ Tıp Fakültesini, diğeri de Ankara’da edebiyat öğretmenliğini 2 puanla kaçırdı. Burs vermeye devam edeceğim. İki öğrencimizi güzel yerlere koyalım onların yerini dolduracağız. Tek yaşadığım için zor olmuyor. Ev kirası da vermiyorum. Kefenin cebi yok. Hayırseverlerden ricam çocukları sevindirsinler” dedi.

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