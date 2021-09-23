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İSTANBUL

Üniversitelilere burs yardımı

Bağcılar Belediyesi, yarınlarımıza şekil verecek olan geleceğimizin teminatı üniversiteli gençlere destek sağlamak amacıyla bir projeyi daha hayata geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversitelilere burs yardımı
Lokman Çağırıcı

Bağcılar Belediyesi, yarınlarımıza şekil verecek olan geleceğimizin teminatı üniversiteli gençlere destek sağlamak amacıyla bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu amaçla bu yıl üniversiteye kayıt yaptıran ilçe sakini gençlere bin TL eğitim yardımı verilecek. Devlet veya özel üniversiteleri kazanmış ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler başvuru yaparak destekten yararlanabilecek.

  • Öğrenciler, www.bagcilar.bel.tr internet sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Okul Kayıt Belgesi’ni yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımı’na başvurabiliyor. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin hesaplarına bin TL yatırılacak. Ailelerin eğitim yüklerini bir nebze hafifletmek istediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Gençlere inanıyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.
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