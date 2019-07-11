Muğla'da bir orman yangını daha: Bu kez Fethiye - Son dakika Muğla'da bir orman yangını daha Muğla’da Dalaman ve Milas ilçelerinin ardından üçüncü orman yangını Fethiye’de başladı. Havadan ve karadan yoğun bir şekilde yapılan müdahale sonucu yangın, 2 saatte söndürüldü.

Haber Merkezi 11 Temmuz 2019, 20:26 Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019, 20:26 IHA