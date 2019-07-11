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Muğla'da bir orman yangını daha: Bu kez Fethiye - Son dakika

Muğla'da bir orman yangını daha

Muğla’da Dalaman ve Milas ilçelerinin ardından üçüncü orman yangını Fethiye’de başladı. Havadan ve karadan yoğun bir şekilde yapılan müdahale sonucu yangın, 2 saatte söndürüldü.

Haber Merkezi IHA
Fethiye'deki orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Fethiye'deki orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

Karaçulha Mahallesi Toptancı Hali mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

Dün Dalaman ilçesinde başlayan ve Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan yangına müdahale eden bazı hava araçları ve arazözler bölgeye yönlendirildi.

Yangına 3 helikopter ile havadan, arazözler ve itfaiye ekiplerince de karadan müdahale edildi.

Zaman zaman bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Muğla’da üçüncü yangın Fethiye’de başladı
FOTOĞRAF 9
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Muğla'da Dalaman ve Milas ilçelerinin ardından üçüncü orman yangını Fethiye'de başladı.
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Saat 15.00 sıralarında Fethiye'nin Karaçulha Mahallesinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Hali arkasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Dün öğleden sonradan bu yana yangından yangına koşan orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.
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Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.
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Muğla’da üçüncü yangın Fethiye’de başladı
Muğla'da Dalaman ve Milas ilçelerinin ardından üçüncü orman yangını Fethiye'de başladı.


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