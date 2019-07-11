Dalaman'da başlayan yangın Göcek'e ulaştı: Evler boşaltıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi yakınlarında dün saat 15.10'da çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

"Dalaman'da zirai tarladan çıkan bir yangın... Kayadibi mahallesinde ilerlemesi devam ediyordu. Bu ilerleme durdu. Göcek, kepez ve taşbaşı mahallelerinde ilerlemeler dün itibariyle devam etti.

Tabi ki tedbir amaçlı kepez ve taşbaşı mahallelerini boşaltmıştık. Şu an itibariyle mahalleye geri dönüş başladı. Vatandaş yine evlere dönmüş oldu.

Ben yurt dışındaydım. İlk çıkış saatinden itibaren takip ettim. Bu yangın çok büyük bir yangın olmamakla birlikte yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye aldığımız bir yangındı. Biliyorsunuz akşsam saatinde helikopter uçuşu olmuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterler çalışmaya katıldı. Ve hala devam ettiriyorlar.

Can ve mal kaybımız yok. Sadece içinde kimsenin kalmadığı bir butik otel etkilenmiş gözüküyor."

Kontrol altına alınan yangının ardından bölgede bulunan evler için risk kalmadığı belirtildi.

İHA Dalaman'da çıkan orman yangını

GECE BOYU SÜRDÜ

Yangın sonrası bölgeye ulaşan 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle söndürme çalışmalarını gece boyu sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Dalaman'da çıkan orman yangını

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, 350 hektar alanın etkilendiği, faaliyette olmayan bir butik otelin tahliye edildiği, söndürme çalışmalarına katılan bir arazözün yandığı, bazı iş makinelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Fethiye ilçesine kadar yayılan yangınla ilgili oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetiyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Rusya'daki temaslarını tamamlayarak Muğla'ya hareket etti.

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Dalaman'da çıkan orman yangını

Alınan bilgiye göre, 3. Küresel Balıkçılık ve Deniz Mahsulleri Fuarı dolayısıyla Rusya'da bulunan Bakan Pakdemirli, Dalaman'da çıkan ve Fethiye ilçesine kadar yayılan yangınla ilgili Muğla Valisi Esengül Civelek'i telefonla arayarak bilgi aldı.

Yangına müdahale için çevre ilçelerin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Konya, Kütahya, Antalya, İzmir, Denizli ve Aydın'dan bölgeye ekipler gönderilmesi talimatını veren Pakdemirli, tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Rusya'daki temaslarını tamamlayarak Muğla'ya hareket eden Pakdemirli, yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunarak, Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinde söndürme çalışmalarını yönetecek.

AA Dalaman'da çıkan orman yangını

ALEVLER GÖCEK'E ULAŞTI

Karacaağaç Mahallesi'nde başlayan yangın nedeniyle komşu Kayadibi ve Taşlıca mahalleleri boşaltıldı.

Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anonslar yaparak alevlerin tehdit ettiği mahalle sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi. Ekiplerin çalışmasıyla her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bunun üzerine mahalle sakinleri taşıyabildikleri eşyalarını traktörlerine ve kamyonetlerine yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Bazı vatandaşlar da ahırlarda bulunan hayvanlarını güvenli bölgelere götürdü.

Yangın, Fethiye'ye bağlı Taşbaşı ve Gökçeovacık ile turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaştı. Bölgeden yükselen dumanlar Göcek'te gökyüzünü kapladı.