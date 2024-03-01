Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu 28 kişi yaralandı.

Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda, yol kenarında yolcu alan minibüsün bir anda dönüş yapmak için yola çıktığı, bu sırada gelen servis minibüsünün diğerine çarparak devrildiği görülüyor.