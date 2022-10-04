Gündem Muhalif kanalda Kılıçdaroğluna tepki Enver Aysever ıslık çalarak dalga geçti
POLİTİKA

Muhalif kanalda Kılıçdaroğlu'na tepki: Enver Aysever ıslık çalarak dalga geçti

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için muhalif kesimden bile tam destek bulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın başörtüsü yasağı ile ilgili vaadine muhalif gazeteci Enver Aysever canlı yayında ilginç bir tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Muhalif kanalda Kılıçdaroğluna tepki: Enver Aysever ıslık çalarak dalga geçti
Enver Aysever - Kemal Kılıçdaroğlu

Altılı masanın adayı olabilmek için büyük çaba sarfeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan da 'helalleşme' adı altında muhafazakar kesimden destek almanın peşine düştü.

Twitter hesabında “Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var!” başlığıyla bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu ifade edip TBMM'de kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” dedi.

Muhalif Gazeteci Enver Aysever’in, Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışını eleştirme şekli gündem oldu
OYNAT 01:04
Muhalif Gazeteci Enver Aysever’in, Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışını eleştirme şekli gündem oldu
Muhalif Gazeteci Enver Aysever'in, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirme şekli gündem oldu: “Kılıçdaroğlu, türban sorununu çözecekmiş. Öyle bir rahatladım ki, öyle bir mutlu oldum ki! Kendisiyle röportaj yapıp 'hiç böylesini görmedim' demek istedim.”

Aysever dalga geçti

Muhalif Gazeteci Enver Aysever ise sunduğu televizyon programında, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını ilginç bir biçimde eleştirdi. Islık çalan Aysever “Kılıçdaroğlu, türban sorununu çözecekmiş. Öyle bir rahatladım ki, öyle bir mutlu oldum ki! Kendisiyle röportaj yapıp 'hiç böylesini görmedim' demek istedim.” ifadelerini kullandı.

Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız
GÜNDEM
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız

Her konuşmasında onay istiyor: Kılıçdaroğlu CHP'lilere bir kez daha 'Benimle misiniz?' diye sordu
GÜNDEM
Her konuşmasında onay istiyor: Kılıçdaroğlu CHP'lilere bir kez daha 'Benimle misiniz?' diye sordu
Aşılar çöpe gidecek

Aşılar çöpe gidecek

Fransa'da 30 milyon doz aşının son kullanma tarihi bitiyor.
Gecenin golünü attı

Gecenin golünü attı

​Hakan Çalhanoğlu, Inter'i Barcelona karşısında öne geçirdi.
ABDden akaryakıt piyasasını altüst edecek petrol kararı

​Heyecanlandıran görüntüler paylaşıldı.

Görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attı.
Sürpriz hediye

Sürpriz hediye

Beckham, Trabzonspor formasıyla poz verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum hakların imdadına biz konuşuyoruz.
Futbola <br>veda edebilir

Futbola
veda edebilir

Ameliyat olan Mesut Özil ile ilgili flaş iddia.

Binali Yıldırım sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu.

​Güreş ağası 1 milyon 17 bin TL'yi katır sırtında taşıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.