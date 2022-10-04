Muhalif kanalda Kılıçdaroğlu'na tepki: Enver Aysever ıslık çalarak dalga geçti

Altılı masanın adayı olabilmek için büyük çaba sarfeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan da 'helalleşme' adı altında muhafazakar kesimden destek almanın peşine düştü.

Twitter hesabında “Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var!” başlığıyla bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu ifade edip TBMM'de kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” dedi.

Aysever dalga geçti

Muhalif Gazeteci Enver Aysever ise sunduğu televizyon programında, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını ilginç bir biçimde eleştirdi. Islık çalan Aysever “Kılıçdaroğlu, türban sorununu çözecekmiş. Öyle bir rahatladım ki, öyle bir mutlu oldum ki! Kendisiyle röportaj yapıp 'hiç böylesini görmedim' demek istedim.” ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız