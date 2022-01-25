Muharrem İnce ve Rifat Hisarcıklıoğlu arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı atışması

Millet İttifakı’nın bir türlü belirlenemeyen cumhurbaşkanı adayı şimdi de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu karşı karşıya getirdi.
İnce, Millet İttifakı’nın TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettiğini söyleyerek “Hisarcıklıoğlu’na teklif etmişler ama kabul edemez, korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş” dedi.
İnce’nin iddiasını, Hisarcıklıoğlu yalanladı. Twitter’dan bir mesaj paylaşan Hisarcıklıoğlu, “Şahsıma cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım” ifadelerini kullandı.