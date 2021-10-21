Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na: 8-10 kişi birleşip Erdoğan'ı yenecekler! Sizin kendinize güveniniz yok mu?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'na ateş püskürdü. Muhalefetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için birleşmesine korkaklık olarak nitelendiren İnce, "8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu?" dedi. İttifak kurmak yerine 'partileri birleştirin' çağrısı yapan İnce,"Kendinize 'İyi Halk Partisi' deyin. Birleştirin elektrik parası, su parası iki yerde ödemeyin bari" diye konuştu.
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran ve Genel Başkan olan Muharrem İnce Balıkesir'de açıklamalarda bulundu. İnce, siyasetteki son gelişmeleri değerlendirirken, ittifaka girmeye sıcak bakmadığını, kendilerine güvendiklerini ifade etti. İnce daha sonra ise Millet İttifakı'nı yaylım ateşine tuttu.
"BİRLEŞTİRİN PARTİLERİ: İYİ HALK PARTİSİ DEYİN, FATURALARINIZI BİR ÖDEYİN"
İttifak kurmak yerine 'partileri birleştirin' çağrısı yapan Muharrem İnce,"Birleştirin partileri, 'İyi Halk Partisi' deyin. Hatta 10-15 tanesinin baş harflerini koyun, birleştirin böyle yapın. Birleştirin elektrik parası, su parası iki yerde ödemeyin bari" diye konuştu.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için çaresiz hamlelerine de değinen İnce, muhalefeti korkak olduğunu belirterek "Sizin hiç mi iddianız yok, siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler Erdoğan'ı dövecekler, yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti tek başına çıkar, ben hazırım der" ifadelerini kullandı.