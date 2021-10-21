Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na: 8-10 kişi birleşip Erdoğan'ı yenecekler! Sizin kendinize güveniniz yok mu?

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran ve Genel Başkan olan Muharrem İnce Balıkesir'de açıklamalarda bulundu. İnce, siyasetteki son gelişmeleri değerlendirirken, ittifaka girmeye sıcak bakmadığını, kendilerine güvendiklerini ifade etti. İnce daha sonra ise Millet İttifakı'nı yaylım ateşine tuttu.

OYNAT 01:00 Muharrem İnce Millet İttifakı'na seslendi: 8-10 kişi bir araya gelip Erdoğan'ı yenecekler sizin hiç kendinize güveniniz yok mu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Balıkesir Öğretmenevi'nde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.



Muharrem İnce, ortada seçim yokken, birkaç yıl sonrası için şimdiden ittifak yapılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, 'O zaman birleştirsinler bu partileri daha iyi. Sanki amca oğlu, dayı oğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle parti olur mu? Birleştirin de elektrik, su parası iki ayrı yerden ödemeyin bari.



Sizin hiç mi iddianız yok? Siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu?



Bir siyasi parti, tek başına çıkar, 'Ben hazırım' der. Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım, hazır. Biz hazırız, Türkiye'yi yönetmeye.' ifadelerini kullandı.

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"BİRLEŞTİRİN PARTİLERİ: İYİ HALK PARTİSİ DEYİN, FATURALARINIZI BİR ÖDEYİN"

İttifak kurmak yerine 'partileri birleştirin' çağrısı yapan Muharrem İnce,"Birleştirin partileri, 'İyi Halk Partisi' deyin. Hatta 10-15 tanesinin baş harflerini koyun, birleştirin böyle yapın. Birleştirin elektrik parası, su parası iki yerde ödemeyin bari" diye konuştu.

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"TOPLANACAKLAR MAHALLENİN ÇOCUKLARI, ÖBÜR MAHALLENİN ÇOCUKLARINI YENECEKLER"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için çaresiz hamlelerine de değinen İnce, muhalefeti korkak olduğunu belirterek "Sizin hiç mi iddianız yok, siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler Erdoğan'ı dövecekler, yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti tek başına çıkar, ben hazırım der" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Muharrem İnce: CHP'den para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var

OYNAT 00:55 Muharrem İnce'den CHP'ye: Siz iktidar olsanız bu memleketin anasını ağlatırsınız CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, kendisine yer vermeyen CHP'ye yakın kanallara sitem etti.



Partisinin MYK toplantısı sonrası konuşan İnce, 'CHP'den istifa edip parti kurarsan Halk TV'de, KRT'de Tele1'de haber olamazsın. Bir parti kurmuşuz, bana bir dakika ayırıyorlar. CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var' dedi. BiP'te paylaş

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