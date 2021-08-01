Yangın bölgesinde fotoğraf çektirip ayrılan Muharrem İnce'ye tepki: Poz verme icraat yap

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

İNCE'YE TEPKİ: İCRAAT YAP

Alevlerin söndürüldüğü bir noktada poz veren İnce, bölgedeki bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Yanan alanda fotoğraf çektirip ayrılan İnce'ye, vatandaş, "Fotoğraf çekilmeyle olmaz bu iş. İcraat yap icraat. Ben sakat bir adamım" diye seslendi.

OYNAT 00:22 Yangın bölgesinde fotoğraf çekip ayrılan Muharrem İnce'ye tepki: Poz vermeyle olmaz icraat yap icraat Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya Manavgat'taki yangın bölgesinde vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.



Yanan alanda fotoğraf çektiren İnce'ye vatandaş, 'fotoğraf çekilmeyle olmaz bu iş. İcraat yap icraat.' diye seslendi. İnce ise, 'doğru söylüyorsun' demekle yetindi.



Öte yandan Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesine giderken paylaşılan fotoğrafı üzerinden, 'İn o helikopterden, oradan halk görünmez' paylaşımını yapmıştı. BiP'te paylaş

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"DOĞRU SÖYLÜYORSUN" DEYİP GİTTİ

Bu tepki üzerine bir süre duraksayan İnce, "Doğru söylüyorsun" diyerek yanıt verip yürümeye devam etti.

İnce, geçtiğimiz günlerde bölgeye giden ve havadan inceleme de yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan servis edilen fotoğrafı için "İn o helikopterden, oradan halk görünmez" yorumunda bulunmuştu.