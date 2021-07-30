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OSMANİYE

Yangın mağduru vatandaştan İYİ Partililere tepki: Evime girmeyin benim için yapacağınız bir şey yok

Osmaniye'de çıkan yangında evi yanan Mahmut Torşahin, bölgeyi ziyaret eden aralarında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'in de bulunduğu heyeti evine sokmadı. Yangın mağduru vatandaş, İYİ Partili Önşen'e, "Çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen. Sizin benim için yapacağınız bir şey yok" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Yangın mağduru vatandaştan İYİ Partililere tepki: Evime girmeyin benim için yapacağınız bir şey yok
Afetzede, İYİ Partililere tepki gösterdi.

Osmaniye’nin Kazmaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangını 3’üncü gününde devam ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında bazı ev ve ahırlar ile ekili tarım arazileri de zarar gördü.

VATANDAŞLARDAN İYİ PARTİLİ HEYETE TEPKİ

Yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen ve beraberindeki partili heyet yangın alanında incelemelerde bulundu. Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, daha sonra Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi'nde yangından dolayı zarar gören evleri ziyaret etti.

​Yangın mağduru vatandaştan İYİ Partililere tepki: Haneme girmeyin benim için yapacağınız bir şey yok
OYNAT 00:27
​Yangın mağduru vatandaştan İYİ Partililere tepki: Haneme girmeyin benim için yapacağınız bir şey yok
Osmaniye'de çıkan yangında evi yanan Mahmut Torşahin, bölgeyi ziyaret eden aralarında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'in de bulunduğu heyeti evine sokmadı. Yangın mağduru vatandaş, İYİ Partili Önşen'e, 'Çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen. Sizin benim için yapacağınız bir şey yok' diyerek tepki gösterdi.

"BENİM İÇİN YAPACAĞINIZ BİR ŞEY YOK"

Ziyaret sırasında evi yanan Mahmut Torşahin isimli vatandaş, yanan evine girmeye çalışan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen’e tepki göstererek evine almadı.

"Benim haneme girmeyin" diyen Mahmut Torşahin Genel Başkan Yardımcısı Önşen’e "Bakar mısınız, çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen, sizin benim için yapacağınız bir şey yok" diyerek tepki gösterdi. İYİ Partili heyet daha sonra bölgeden ayrıldı.

Osmaniye'deki orman yangınında ikinci gün: Havadan müdahale yeniden başladı
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İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, ikinci gününde poyrazın da etkisiyle devam ediyor.
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Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahaleye günün ışımasıyla birlikte tekrar başlandı. Yerleşim yerlerine sıçrayan, evlerin ve bahçelerin yandığı, ahırlardaki havyanların da öldüğü yangın, gece karadan yapılan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamadı.
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Poyrazın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.
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Öte yandan Osmaniye merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangını ise gece saatlerinde kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişinin sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.
Osmaniye'deki orman yangınında ikinci gün: Havadan müdahale yeniden başladı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece boyu karadan devam çalışmalara, havanın aydınlanmasıyla havadan da destek verilmeye başlandı.

Bir orman yangını da Osmaniye'de çıktı: Alevler gecenin karanlığını kızıla boyadı
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Dün öğle saatlerinde Osmaniye’nin Kazmaca ve Karatepe köylerinde başlayan orman yangını bir türlü kontrol altına alınamadı.
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Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yangının ilk başladığı noktadan 15 km uzaklıkta bulunan Sarpınağzı köyüne kadar ulaştı.
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Büyük bir alana yayılmış olan orman yangınına şu anda sadece karadan müdahale ediliyor. Havanın kararması ile birlikte havadan müdahale edilemeyen yangın yerleşim yerlerini tehdit altına aldı.
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Yüzlerce ekibin farklı noktalardan müdahale ettiği yangının alevleri ise gecenin karanlığını kızıla boyadı. Rüzgarında etkisiyle devasa alevlere teslim olan yangın şehrin birçok noktasından görüldü.
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Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına söndürme helikopterleri, çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale etti.
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Ekiplerin 10 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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Bir orman yangını da Osmaniye'de çıktı: Alevler gecenin karanlığını kızıla boyadı
Osmaniye'nin Kazmaca köyünde başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınında devasa alevler gecenin karanlığını kızıla boyadı.
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