Muharrem İnce'den CHP'li Zeydan Karalar'a tepki: Afişlerimi neden indirttin?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Adana'da, Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'a tepki gösterdi. Partisinin il binasının açılışı için hazırlanan afişlerin kaldırtıldığını öne süren İnce, "Karalar, afişlerden ne istiyorsun? Niye indirttin zabıtaya? Burası İnce Memed’in memleketidir. İnce Memed gibi davran, Abdi Ağa gibi davranma. Afişlerin parasını senden alacağım" ifadelerini kullandı.
İnce, bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu belirterek, "Zeydan Karalar, Muharrem İnce afişlerinden ne istiyorsun? Niye indirttin zabıtaya? Burası İnce Memed’in memleketidir. İnce Memed gibi davran, Abdi Ağa gibi davranma. O afişlerin, bayrakların içinde belediyenin parası, rant parası yok; alın teri var. O otobüsteki bayraklarda avanta yok. Yürekli insanların parası var. Senden o afişlerin parasını alacağım. Abdi ağalara yer yok. Sen ne diye indiriyorsun benim afişimi? Bak lazım olurum sana bir gün unutma bunu. Helal paraya dokunma çarpılırsın. En kısa sürede buraya tekrar geleceğim ve afişlerimi tekrar asacaksın, ben de göreceğim” dedi.