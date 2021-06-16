Gündem Muharrem İnceden CHPli Zeydan Karalara tepki Afişlerimi neden indirttin?
POLİTİKA

Muharrem İnce'den CHP'li Zeydan Karalar'a tepki: Afişlerimi neden indirttin?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Adana'da, Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'a tepki gösterdi. Partisinin il binasının açılışı için hazırlanan afişlerin kaldırtıldığını öne süren İnce, "Karalar, afişlerden ne istiyorsun? Niye indirttin zabıtaya? Burası İnce Memed’in memleketidir. İnce Memed gibi davran, Abdi Ağa gibi davranma. Afişlerin parasını senden alacağım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Muharrem İnceden CHPli Zeydan Karalara tepki: Afişlerimi neden indirttin?
Muharrem İnce

Partisinin merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı’ndaki il binasının açılışı için Adana’ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada partililer ve seçmenleriyle buluştu.

Açılış öncesi konuşma yapan İnce, Adana’ya büyük bir heyecanla geldiğini ve aynı coşkuyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"Afişleri neden indirttin?"

Burada konuşan İnce, parti çalışanlarının astıkları afişlerin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından zabıtalara talimat verilerek indirtildiğini iddia etti.

Muharrem İnce'den CHP'li Zeydan Karalar'a tepki: Afişlerimi neden indirttin?
OYNAT 00:46
Muharrem İnce'den CHP'li Zeydan Karalar'a tepki: Afişlerimi neden indirttin?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Adana'da, Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'a tepki gösterdi. Partisinin il binasının açılışı için hazırlanan afişlerin kaldırtıldığını öne süren İnce, 'Karalar, afişlerden ne istiyorsun? Niye indirttin zabıtaya? Burası İnce Memed'in memleketidir. İnce Memed gibi davran, Abdi Ağa gibi davranma. Afişlerin parasını senden alacağım' ifadelerini kullandı.

İnce, bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu belirterek, "Zeydan Karalar, Muharrem İnce afişlerinden ne istiyorsun? Niye indirttin zabıtaya? Burası İnce Memed’in memleketidir. İnce Memed gibi davran, Abdi Ağa gibi davranma. O afişlerin, bayrakların içinde belediyenin parası, rant parası yok; alın teri var. O otobüsteki bayraklarda avanta yok. Yürekli insanların parası var. Senden o afişlerin parasını alacağım. Abdi ağalara yer yok. Sen ne diye indiriyorsun benim afişimi? Bak lazım olurum sana bir gün unutma bunu. Helal paraya dokunma çarpılırsın. En kısa sürede buraya tekrar geleceğim ve afişlerimi tekrar asacaksın, ben de göreceğim” dedi.

Muharrem İnce'den CHP'ye 'ittifak' göndermesi: A partisinin 5'i ile B partisinin 8'i 13 etmez
GÜNDEM
Muharrem İnce'den CHP'ye 'ittifak' göndermesi: A partisinin 5'i ile B partisinin 8'i 13 etmez

Memleket Partisi'nde toplu istifa
GÜNDEM
Memleket Partisi'nde toplu istifa

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
OYNAT 01:21
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' dedi.
Abone Ol Google News
Baküde büyük hayal kırıklığı

Bakü'de büyük hayal kırıklığı

​A Milli Takımımız son 16 umutlarını mucizelere bıraktı.
Vatandaş aşıya koştu

Vatandaş aşıya koştu

​Aşı kuyruğu akşam da devam etti.
MHPli Büyükatamandan ülkücülere çağrı yapan Kılıçdaroğluna: YPGli kardeşlerine Kandildeki gizli ortaklarına seslen

Zor da olsa <br>bir ihtimal var

Zor da olsa
bir ihtimal var

A Milliler EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?
Madrid'de flaş ayrılık

Madrid'de flaş ayrılık

​Real Madrid efsanesi kulüpten ayrıldığını açıkladı.

​ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Günlük aşılama tam gaz devam ediyor.

​Bakanlık güncel vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

Putin 'Bu çok önemli' diye duyurdu.

​Bakan Koca'dan toplumsal bağışıklık vurgusu.

Bursa'da korkutan görüntü

Bursa'da korkutan görüntü

Siyah olarak Marmara'ya akıyor.
FBI mafyayı tuzağa düşürdü

FBI mafyayı tuzağa düşürdü

Binlerce mafya üyesi mesajlaşma uygulaması ile yakalandı.

Limitler açıklandı

Limitler açıklandı

Süper Lig'de harcama limiti en yüksek takım Galatasaray oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.