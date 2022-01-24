Muharrem İnce'nin yardımcısından istifa kararı

Eski CHP'li Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin iki numaralı ismi, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz akşam Twitter profilinden “Genel Başkan Yardımcısı” bilgisini kaldırdı.
GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ
Merak uyandıran bu gelişmenin neden kaynaklandığı ortaya çıktı. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
SAĞLIK SORUNLARI GEREKÇESİYLE
Görevlerinden istifasını "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam" paylaşımıyla duyurdu.
Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum.
Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim.
Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam.
Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum.