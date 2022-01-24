Gündem Muharrem İncenin yardımcısından istifa kararı
POLİTİKA

Muharrem İnce'nin yardımcısından istifa kararı

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi, bir süre önce sosyal medya hesabından "Genel Başkan Yardımcısı" ifadesini kaldırmıştı. Ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle istifa kararı aldığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İncenin yardımcısından istifa kararı
Mehmet Ali Çelebi

Eski CHP'li Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin iki numaralı ismi, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz akşam Twitter profilinden “Genel Başkan Yardımcısı” bilgisini kaldırdı.

GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ

Merak uyandıran bu gelişmenin neden kaynaklandığı ortaya çıktı. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

SAĞLIK SORUNLARI GEREKÇESİYLE

Görevlerinden istifasını "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam" paylaşımıyla duyurdu.

Memleket Partisi'nde istifa: İnce liyakatsiz dostlarıyla mutlu
GÜNDEM
Memleket Partisi'nde istifa: İnce liyakatsiz dostlarıyla mutlu

Memleket Partisi'nde toplu istifa: İstanbul örgütünde 20 kişi görevi bırakıyor
GÜNDEM
Memleket Partisi'nde toplu istifa: İstanbul örgütünde 20 kişi görevi bırakıyor
Burası Antarktika değil Elazığ: Dereceler sıfırın altında 20yi gösterdi ortaya bu manzara çıktı

Burası Antarktika değil Elazığ: Dereceler sıfırın altında 20'yi gösterdi ortaya bu manzara çıktı
Beş yıldızlı otel gibi

'Beş yıldızlı otel gibi'

​Yaralar sarılıyor, deprem mağdurları yeni yuvalarına kavuşuyor.
DEKlerİstanbulu vuracak

DEK'ler
İstanbul'u vuracak

​Meteorolojiden üçüncü dalga kar uyarısı.

​İşte Merkez Bankası'nın devreye aldığı 4 enstrüman.

​Aylık emekli aylığı alan her bireyin hesabına yatacak.

10 yıldır aynı yerde park halinde bulunuyordu.
Fatma Girik hayatını kaybetti
Hayat

Fatma Girik hayatını kaybetti

Türk sinemasının önemli ismi Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın gözbebeği bilindiği üzere Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle ameliyat olmuştu. Yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızının tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmekteydi. Gelen bu son dakika haberi sonrası milyonlarca kişi "Fatma Girik öldü mü, hastalığı neydi, neden öldü, kaç yaşındaydı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Acı haber bugün geldi. Usta oyuncu sanat camiasını ve sevenlerini adeta yasa boğdu. Peki, Fatma Girik öldü mü, hastalığı neydi, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte son dakika haberinin detayları…
İngiltere'yi gaz korkusu sardı: Ukrayna'nın işgali durumunda yakıt fiyatları artacak
Dünya

İngiltere'yi gaz korkusu sardı: Ukrayna'nın işgali durumunda yakıt fiyatları artacak

Olası Ukrayna işgaline karşı Batı'dan yaptırım tehditleriyle karşılaşan Rusya'nın, buna karşılık gaz tedarikini kısabileceği belirtiliyor. İngiliz basını, ülkede oluşan endişelere değindi. Rusya'ya yöneltilen yaptırım tehditleri hatırlatılarak, "İngiltere, rekor kıran gaz ve benzin fiyatlarıyla mücadele etmek zorunda kalabilir" denildi.
Akşener fotoğrafının altına hikaye yazan vatandaşı tutuklanması talebiyle dava etti
Gündem

Akşener fotoğrafının altına hikaye yazan vatandaşı tutuklanması talebiyle dava etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a "Atasözü söylediği için hapse atıldı" diyerek destek çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, fotoğrafının altında hikaye paylaşan vatandaşa dava açtı. "Atasözü söyleyenler hapse atılıyor" algısı yapan Akşener, sırf hikaye paylaştığı için hakaretle suçladığı kişinin tutuklanmasını talep etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.