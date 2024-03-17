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Muharrem İnce'den muhalefete koyun göndermesi: Gerçekte kendileri mi?

Muhalefeti yaptığı açıklamalarıyla sık sık eleştiren Muharrem İnce'den bu defa "koyun" göndermesi geldi. İnce, "Acaba birilerine koyun diyenler gerçekte kendileri mi?" ifadelerini kullandı.

16:40 - 17/03/2024 Pazar
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Muharrem İnce
Muharrem İnce
Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ni kuran
Muharrem İnce
, muhalefete olan eleştirilerini sık sık dile getiriyor.

Muhalefetin yaptığı hatalardan bahseden ve sözünü sakınmayan Muharrem İnce, bu defa Youtube üzerinden Mevzu kanalında yayınlanan kendi belgeselinde dikkati çeken bir konuşmaya imza attı.


Muhalefete koyun göndermesi yapan İnce, "Buna dikkat etmek lazım" dedi.


"Koyun sürüsünün kim olduğunu doğru tespit etmek lazım"


Koyun sürüsünün kim olduğunu doğru tespit etmek lazım. Türkiye'de koyun seçmen olarak tabir edilen tırnak içerisinde söylüyorum o kimdir ona dikkat etmek lazım.


Acaba birilerine koyun diyenler, gerçekte kendileri mi? Buna dikkat etmek lazım. Ben bunu söylüyorum sadece.


Bu eleştiriler yeni değil


Muharrem İnce koyun göndermesi yaptığı muhalefet için daha önce ise "Tepeden tırnağa çürümüşlük" demişti. İnce sözlerinin devamında ise şunları söyledi;


CHP'ye bakın, partisinin genel sekreterine Esenyurt'u veremiyor, öbür genel sekreterine Beykoz'u veremiyor ama avukatına 30 yaşında Çankaya'yı veriyor. Arpalık çünkü her yer. Adalet yok. Vicdan yok. Liyakat yok. Çürümüşlük tepeden tırnağa herkesi etkiliyor.




#Muharrem İnce
#muhalefet
#Memleket Partisi
2 saat önce
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