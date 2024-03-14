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Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce hakkındaki şikayetinden vazgeçti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan davada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şikayetinden vazgeçti.

13:31 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:33 - 14/03/2024 Perşembe
DHA
Muharrem İnce - Recep Tayyip Erdoğan
Muharrem İnce - Recep Tayyip Erdoğan

Balıkesir'de 7 Ocak 2018'deki CHP Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na Muharrem İnce hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sundu. Bugün görülen duruşmada mahkeme başkanı söz konusu dilekçeyi okudu.


Şikayetten vazgeçti


Dilekçenin açıklama kısmında, 'Muharrem İnce'nin 07 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu konuşma nedeniyle tarafımızca işbu dosyaya katılma talebimiz bulunulmuştur. Mahkemece katılma talebimiz 11 Nisan 2022 tarihli celsede kabul edilmiştir. Ancak görülen lüzum üzerine Muharrem İnce hakkındaki şikayetten vazgeçme gereği hasıl olmuştur' ifadelerine yer verildi. Mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'ın sunduğu dilekçe ile şikayetten vazgeçildiğini belirtirken, duruşma 2 Mayıs'a ertelendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de muhalefete yüklendi: Siyasi ahlaksızlık paçalarından akıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de muhalefete yüklendi: Siyasi ahlaksızlık paçalarından akıyor

Mardin'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin'i hak ettiği seviyeye getireceğiz. Mardin'in tercihinin kimlik siyasetinden değil, eser ve hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyorum." diye konuştu. "Siyasi hayatımızın her aşamasında Filistin'i savunduk" diyen Erdoğan, "Hamas terör örgütüdür diyen CHP'nin listesinden Meclis'e girenler, kusura bakmasınlar Filistin konusunda bize ders veremezler. Benim dik duruşumu Gazzeliler biliyor." dedi. CHP ile DEM'in ittifakına da değinen Erdoğan, "Ortada dürüstlük, şeffaflık namına bir şey yok. Siyasi tutarsızlık, ahlaksızlık adeta bunların paçalarından akıyor." ifadelerini kullandı.


#Muharrem İnce
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara
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