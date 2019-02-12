Gündem Muşta toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
MUŞ

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

Muş Valiliği, bölücü terör örgütü ve terör örgütü mensupları lehine provokatif eylemler ve yürüyüşlerin planlandığı bilgisi üzerine toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, miting ve afiş asmayı 5 gün süreyle yasakladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Muş Valiliğince, toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, miting ve afiş asma 5 gün süreyle yasaklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü ve terör örgütü mensupları lehine provokatif eylemler ve yürüyüşlerin planlandığı bilgisi alındığını belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı ve benzeri eylemlerin yapılabileceği, göz önünde bulunduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir."

  • "Bu itibarla, 10.06.1949 tarihli ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesinde öngörülen yetkiler çerçevesinde, ilimiz mülki sınırları (polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı) içerisinde yukarıda belirtilen eylem ve etkinliklerle ilgili tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, panel, konferans, ve benzeri tüm etkinlikler 13.02.2019 günü saat 00.01 ile 17.02.2019 günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır."

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