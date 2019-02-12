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ŞIRNAK

Şırnak'ta PKK operasyonu: Çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda teröristlere ait 6 mağara ve 1 barınma alanında 2 dağ bisikleti ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 mağara ve 1 barınma alanında 2 dağ bisikleti ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Bestler Dereler bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel" müşterek operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 mağara ve 1 barınma alanında piknik tüpü, ayakkabı, 3 branda, örgüt kıyafeti, çok sayıda pil ve kablo ile bol miktarda gıda maddesi bulundu.

Sığınaklarda teröristlerin kullandığı değerlendirilen 2 dağ bisikleti de ele geçirildi.

Bulunan malzemeler güvenlik güçlerince imha edildi, mağara ve barınma alanları kullanılmaz hale getirildi.

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