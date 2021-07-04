Müşteri kılığına giren polisten değnekçiye suçüstü

Olay, Kadıköy İlçesi Fener Kalamış Caddesi, Fenerbahçe Yelken Kulübü yanında bulunan boş arsada gerçekleşti. Sivil polis ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Fenerbahçe Yelken Kulübü yanındaki boş araziye park eden araçlardan ücret talep eden bir şahıs olduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı.

OYNAT 00:54 Değnekçinin müşteri kılığına giren polise suçüstü yakalandığı anlar kamerada Kadıköy'de müşteri kılığına giren polis, değnekçilik yapan Mesut B.'yi yakaladı. O anlar kameraya yansırken, Mesut B. hakkında adli işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, değnekçilere operasyon düzenledi. Fener Kalamış Caddesi, Fenerbahçe Yelken Kulübü yanında bulunan boş arsaya park eden araçlardan ücret talep ettiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, müşteri kılığına girdi.



Sivil polislerden para talep eden Mesut B. suçüstü yakalandı. Mesut B. hakkında, Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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Suçüstü yakalanan şüpheli Mesut B. isimli şahıs 2918 Sayılı K.T.K’nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlemler uygulanmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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