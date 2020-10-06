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Gündem İstanbulda değnekçi terörüne geçit yok 4 kişi gözaltında
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İstanbul'da değnekçi terörüne geçit yok: 4 kişi gözaltında

Taksim'de ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıkmış, Gümüşsuyu caddesini kendilerine mesken tutan magandalar araçlarını park etmek isteyenlerden bir saat için 15 TL para istemeye başlamıştı. Basına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen emniyet ekipleri, Beyoğlu ve Bakırköy'de sürücülerden zorla park parası talep ederek, korsan otoparkçılık yaptıkları iddia edilen 4 kişiyi yakaladı.

Haber Merkezi AA
Taksim'de değnekçiler yine ortaya çıktı.
Taksim'de değnekçiler yine ortaya çıktı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Beyoğlu ve Bakırköy'de cadde ve sokaklarda sürücülerden zorla park parası talep ederek, korsan otoparkçılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmanın ardından korsan otoparkçılık yaptıkları öne sürülen Zeynelabidin P., Hikmet G., Erdi Ö. ve Fikret A'yı yakaladı.

Bir türlü önüne geçilemiyor: İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi
GÜNDEM
Bir türlü önüne geçilemiyor: İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi

Aynı suçtan kayıtları varmış

Karayolları Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheliler, adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezi amirliklerine teslim edildi. Zanlıların daha önce de aynı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Taksim'de değnekçi tarifesi: Bir saati 15 lira
GÜNDEM
Taksim'de değnekçi tarifesi: Bir saati 15 lira

Değnekçi tarifesi: 15 TL

İstanbul Taksim'de Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, haber ekibinden de para istedi. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibe yaklaşan değnekçi bir saat için 15 TL para istedi.

İstanbul Taksim'de değnekçi terörü: Otomobilini park etmeye çalışan sürücüye dehşeti yaşattı
GÜNDEM
İstanbul Taksim'de değnekçi terörü: Otomobilini park etmeye çalışan sürücüye dehşeti yaşattı
  • Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler terör estiriyordu. Hatta Taksim'de cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan sürücüden para isteyen değnekçi, tartıştığı Volkan Hacısüleymanoğlu'nu bıçaklayarak kaçmıştı. Hacısüleymanoğlu, yaralı halde bir süre koşarak kendini bıçaklayan değnekçiyi yakalamaya çalışmıştı.
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