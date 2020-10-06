İstanbul'da değnekçi terörüne geçit yok: 4 kişi gözaltında

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Beyoğlu ve Bakırköy'de cadde ve sokaklarda sürücülerden zorla park parası talep ederek, korsan otoparkçılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmanın ardından korsan otoparkçılık yaptıkları öne sürülen Zeynelabidin P., Hikmet G., Erdi Ö. ve Fikret A'yı yakaladı.

GÜNDEM Bir türlü önüne geçilemiyor: İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi

Aynı suçtan kayıtları varmış

Karayolları Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheliler, adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezi amirliklerine teslim edildi. Zanlıların daha önce de aynı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

GÜNDEM Taksim'de değnekçi tarifesi: Bir saati 15 lira

Değnekçi tarifesi: 15 TL

İstanbul Taksim'de Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, haber ekibinden de para istedi. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibe yaklaşan değnekçi bir saat için 15 TL para istedi.

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