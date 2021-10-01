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AYDIN AKTÜEL

Naciye Nine 82 yaşında çalışmadan duramıyor

Aydın Efeler’de yaşayan 82 yaşındaki Naciye Nine’nin çocuklarının vefasızlığı yüzünden yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Naciye Nine, “5 çocuk büyüttüm 4’ü hayatta. Ancak çocuklarım vefasız çıktı. Kendi evim olmasına rağmen çalışmak zorundayım” dedi.

Haber Merkezi İHA
Naciye Nine 82 yaşında çalışmadan duramıyor
Naciye Nine açtığı tezgahta satış yapmaya çalışıyor.


Aydın Valiliği’nden çeşitli sosyal yardım aldığını, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından evine yemek getirildiğini belirten yaşlı kadın, tek sıkıntısının vefasız bulduğu çocukları olduğunu belirterek, göz yaşları içinde yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Aynı zamanda yaşlılık maaşı da bulunduğunu belirten 82 yaşındaki Naciye Çamcı, yetiştirdiği çocuklarının vefasızlığından şikayetçi oldu.
Aydın Kent Meydanı’ndaki Yörük Ali Efe heykelinin karşısında yazın sıcakta kışın da soğukta tezgah açıp yara bandı, mendil, maske, çakmak gibi değişik eşyalar satan Naciye Nine, günlük satıştan elde ettiği 40-50 TL paranın karı ile bazı ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını söyledi.


“Evlatlarım vefasız çıktı”

Her gün sabah saatlerinde kaldırım üzerinde açtığı tezgahta satış yapmaya çalışan Naciye Çamcı, “Yaşlılık aylığı alıyorum, ancak hayırsız evlatlarım var. 5 tane evladım var. Birisi öldü. Evlatlarımdan kaçmak için buraya geliyorum. Bıktım artık evlatlarımdan. Bazen 50-60 liralık satış yapıyorum bazen hiç kazanamıyorum. Kemer’deki evimden buraya arabayla gelip gidiyorum” diyerek hayatta 4 evladı olmasına rağmen zor bir hayat sürdüğünü söyledi.


  • Bugün 36 liralık satış yaptığını ve bunun karı ile biraz daha iyi yaşamaya çalıştığını kaydeden yaşlı kadın, evlatları kendi evinde yaşamasına rağmen kendisine kötü muamelede bulunduğunu ileri sürdü.

Evi olmasına rağmen kendisine ait kümes kadar bir yer olmasını istediğini söyleyen yaşlı kadın, Valilikten de belediyeden de kendisine zaman zaman yardım geldiğini ve evine yemek gönderildiğini belirterek, “Ben arlı bir insanım. Kimseye bir şey de diyemem” diyerek tek sıkıntısının vefasız bulduğu çocukları olduğunu söyledi.

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