​Yayıncı Rauf Baysal vefat etti

Hayy Kitap’ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti. Baysal’ın vefatı, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin sosyal medya hesabından “Üyemiz, Hayy Kitap’ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal vefat etmiştir. Tüm sevenlerine, ailesine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı dileriz” ifadeleriyle duyuruldu.
- Tevfik Rauf Baysal’ın cenazesi Kuşadası Adalızade Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.