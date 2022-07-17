Gündem Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya tutuklandı
ÇANAKKALE

Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya tutuklandı

anakkale'nin Gelibolu ilçesinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya tutuklandı
​Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya tutuklandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akçekaya, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olay

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan'a ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

Fen Bilimleri Dershanesi'nin kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü
GÜNDEM
Fen Bilimleri Dershanesi'nin kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü

Nazmi Arıkan cinayetinde önemli gelişme: Tokatspor başkanı gözaltında
HAYAT
Nazmi Arıkan cinayetinde önemli gelişme: Tokatspor başkanı gözaltında
Türk sinemasının acı kaybı

Türk sinemasının acı kaybı

​Yönetmen Erden Kıral kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Aydında orman yangını

Aydın'da orman yangını

Rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüdü.
Bakan Varank: Kılıçdaroğlunun tercümanı hedef almasının sebebi Merve Kavakçının kızı ve başörtülü olması

Kanalizasyon suyu denize karıştı.

Kent 4.3'le sallandı: Büyük panik yaşandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.