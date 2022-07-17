​Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya tutuklandı.

​Bakan Varank: Kılıçdaroğlu'nun tercümanı hedef almasının sebebi Merve Kavakçı'nın kızı ve başörtülü olması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 'Şimdiye kadar onlarca tercüman kullanılmışken neden başka hiçbir tercüman gündeme gelmiyor da burada Fatıma Hanım gündeme geliyor?' diyen Bakan Varank, 'Bunun tek sebebi var. Hanımefendinin Merve Kavakçı'nın kızı olması ve başörtülü olması. Bundan başka hiçbir sebep yok.' ifadelerini kullandı.