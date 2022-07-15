Nazmi Arıkan cinayetinde önemli gelişme: Tokatspor başkanı gözaltında

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki çiftliğinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı İstanbul’da yakalandı. Geçtiğimiz Çarşamba gecesi Karainebeyli Köyü’nde meydana gelen cinayetin ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavclığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında katil zanlısını yakalamak için Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı birimleri özel ekiplerle çalışma başlattı. Çiftliğin içindeki çevresindeki güvenlik kameralarının çalışmadığını tespit eden jandarma ekipleri, çiftliğe giden yol güzergahlarındaki tüm kamera kayıtlarını topladı.

GEÇMİŞE DÖNÜK İNCELEME

Cinayete ilişkin her detayı değerlendiren ve tüm ihtimalleri göz önünde bulunduran jandarma ekipleri Nazmi Arıkan’ın husumetli olabileceği kişileri belirledi. Arıkan’ın bir süre önce Fen Bilimleri Eğitim Kurumları İstanbul Mimaroba, Beylikdüzü, Üsküdar, Libadiye ve Altunizade şubelerini devrettiği Ufuk Akçekaya ile dershanelerin kapatılması ve bina kira bedellerine ilişkin husumetli olduğunu tespit etti.

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Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya

Şüphelinin sosyal paylaşım ağlarındaki hesaplarını geçmişe dönük olarak inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma İstihbarat birimleri, Ufuk Akçekaya’nın Arıkan’ı ölümle tehdit ettiği bilgisine ulaştı.

Şerif Eker

KAFES VE KEP TESPİT ETTİ

Jandarma ekipleri Nazmi Arıkan’ın çiftliği çevresinden başlayarak Gelibolu ve Eceabat’taki güvenlik kamera görüntülerini, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından şüpheli kişileri ve çalınan eşyaları bulmak için geliştirilen yapay zeka yetenekli KAFES ve KEP programına yükledi. Programda yapılan incelemelerde cinayetin şüphelisi olan Ufuk Akçekaya’nın Gelibolu’ya giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Ufuk Akçekaya JASAT timlerince dün sabah İstanbul Etiler’de yakalanarak Gelibolu’ya götürüldü. Yapılan ilk incelemede olay yerinde 3 adet komando bıçağı kılıfı bulunduğu. Arıkan’ı 62, şoförü Eker’in ise 38 bıçak darbesiyle öldürüldüğü öğrenildi.

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Cinayete ‘kumpas’ dedi

Yapılan araştırmada Tokatspor Kulübü Başkanı olan Ufuk Akçekaya’nın cinayeti işlediği çiftliğe olaydan bir kaç saat önce otobüs ile geldiği, cinayetten sonra ise taksi ve otobüs kullanarak İstanbul’daki ikametine geri döndüğü de ortaya çıktı. Ufuk Akçekaya’nın olay sabahı sosyal paylaşım hesabından canlı yayın yaparak suçlamaları kabul etmediği de ortaya çıktı. Ufuk Akçekaya yayınladığı videoda, “Olay müthiş bir tezgah, müthiş bir kumpastır. Ben 18 Ekim 2021 de Etiler’de bıçaklandım.

Beni o dönem bıçaklayanlar Nazmi Arıkan ve çetesiydi. Sonra öğrendim ki beni korkutmak, sindirmek için 5-6 milyon ödemişler. 5 yıl ceza aldılar. Araya adam koyup şikayetimi geri çekmem için alacağımı vereceklerini söylediler” dedi.

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GÜNDEM Fen Bilimleri Dershanesi'nin kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü