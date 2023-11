ON EMİR’DE ÖLDÜRMEYECEKSİN DEMİYOR MU?

Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik saldırı başlatmasından bu yana sıkça Tevrat’tan alıntılar yapmasıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi: On Emir’deki sayılanlar ile İsrail’in yaptıklarının alakası var mı? On Emir’den biri “Öldürmeyeceksin” demiyor mu? Ancak o çocukları öldürüyor. Bu zaten ona yetiyor. Kadınları öldürüyor, bu zaten ona yetiyor. Sadece şu On Emir, bunlar için yeter de artar bile. Adam kalkıyor, Tevrat’tan bahsediyor, diğer gün İncil’den bahsediyor. Senin yaptığının ne İncil’le ne Tevrat’la alakası var. Bunu ne İncil kabul eder, ne Tevrat kabul eder, ne Zebur kabul eder. Zaten Kur’an-ı Kerim şu anda hayatta olan en hakiki ve hiç bozulmamış tek kaynak.